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Фокус: Украина

17.07.2022 20:42 Рита Парфенова Грузия перестанет давать жилье беженцам из Украины (14)

Редпост 2022.07.17 21:10
Грузия с 31 июля 2022 года сворачивает программу обеспечения беженцев из Украины жильем. В мэрии Тбилиси объявили, что с конца июля изменят формат поддержки украинцев, переехавших в Грузию из-за войны, и останавливают программу обеспечения жильем, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Грузия Онлайн". Вместо этого с 15 июля украинские беженцы будут ежемесячно получать денежную помощь.
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