17.07.2022 20:42 Рита Парфенова Грузия перестанет давать жилье беженцам из Украины (14)

- 17.07.2022 20:42 Рита Парфенова Грузия перестанет давать жилье беженцам из Украины : Редпост 21:10
- В Тбилиси прекратят обеспечивать жильем украинских беженцев : Страна.ua 21:01
- В Тбилиси изменят формат поддержки беженцев из Украины : Kramatorsk.info 20:46
- Деньги вместо жилья: Тбилиси изменяет формат поддержки беженцев из Украины : ТСН.ua 20:46
- В Грузии беженцев из Украины не будут обеспечивать жильем : Соцпортал 20:25
- Украинских беженцев больше не будут обеспечивать жильем в одной из стран : Факти 20:04
- Тбилиси перестанет обеспечивать украинских беженцев жильем : Судебно-юридическая газета 19:29
- Тбилиси перестанет обеспечивать украинских беженцев жильем, но предлагает альтернативу : УНИАН 19:14
- В Тбилиси перестанут предоставлять жилье украинским беженцам : Слово і Діло 19:11
- Грузия вместо бесплатного жилья украинцам денежные выплатыбудет предлагать : Еспресо TV 19:05
- В Тбилиси изменят формат поддержки беженцев из Украины : УП Європейська правда 19:04
- 17.07.22 18:44 В Тбилиси меняют формат поддержки беженцев из Украины : Цензор.Нет 19:02
- Тбилиси перестанет давать жилье беженцам из Украины: что будет дальше : РБК-Україна 18:31
- В Тбилиси изменят формат поддержки беженцев из Украины : Українська правда 18:10