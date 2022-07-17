В России массово открывают кадетские и юнармейские классы - разведка (26)

Українська правда 2022.07.17 18:10

Катерина Тищенко - Воскресенье, 17 июля 2022, 17:44 фото ГУР В России расширяют масштабы военной подготовки для детей, только в Белгородской области открыто 500 кадетских и около 1000 юнармейских классов. Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины Дословно: "В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов. Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты