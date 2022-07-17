18:09 17.07.2022 Украинские военные начали обучение на "Гепардах" в Германии (17)

- В Германии украинских военных начали обучать управлению самоходными зенитными установками Gepard : Страна.ua 19:17
- Украинские военные начали обучаться управлению Gepard в Германии - СМИ : ОстроВ 19:09
- Июль, 17 в 18:57 Украинские военные начали учиться управлению зенитными установками Gepard в Германии : ICTV Факти 19:06
- В Германии стартовали учения украинских военных на зенитных установках Gepard - СМИ : Новое Время 19:01
- Украинские военные начали обучение в Германии на "Гепардах" : Николаевские новости 19:01
- Украинских воинов обучают управлению зенитками Gepard : Gazeta.ua 18:48
- В Германии стартовали учения для украинских военных на зенитных установках Gepard - СМИ : Новое Время 18:46
- 18:09 17.07.2022 Украинские военные начали обучение на "Гепардах" в Германии : Петр и Мазепа 18:39
- Украинские военные начали обучение на "Гепардах" в Германии : MY.UA 18:16
- ВСУ начали учения по управлению Gepard в Германии : UA-Футбол 18:13
- Украинских военных начали обучать управлению зенитками Gepard : Антикор.com.ua 18:13
- На немецких полигонах бойцов ВСУ начали обучать управлению зенитками Gepard : Слово і Діло 18:11
- Украинские военные начали обучение в Германии на "Гепардах" : ЛІГАБізнесІнформ 18:07
- Украинские военные начали учиться управлению зенитками Gepard в Германии : Online.ua 18:06
- Украинских военных начали обучать использованию зенитных установок Gepard в Германии - СМИ : УНИАН 17:44
- В Германии начали обучать украинских бойцов использовать установки Gepard : DsNews 17:33
- Украинских военных начали обучать управлению зенитками Gepard : РБК-Україна 16:31