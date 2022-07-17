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18:09 17.07.2022 Украинские военные начали обучение на "Гепардах" в Германии

18:09 17.07.2022 Украинские военные начали обучение на "Гепардах" в Германии (17)

Петр и Мазепа 2022.07.17 18:39
Украинские военные на этой неделе начали полевые учения на немецких зенитных установках "Гепард". По данныи газеты L"ubecker Nachrichten, на полигонах в федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии. Первые 15 зениток Германия обещала передать Украине до конца июля, еще столько же - до конца августа. Справка Самоходная зенитная установка FlakPz Gepard предназначена для прикрытия
ШЛЕЗВИГ, ВОЕННЫЙ, ГЕРМАНИЙ, ПОЛИГОН, БУНДЕСВЕР, СТРЕЛЬБИЩЕ, Германия, Украина, Норвегия

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