18:09 17.07.2022 Украинские военные начали обучение на "Гепардах" в Германии (17)

Петр и Мазепа 2022.07.17 18:39

Украинские военные на этой неделе начали полевые учения на немецких зенитных установках "Гепард". По данныи газеты L"ubecker Nachrichten, на полигонах в федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии. Первые 15 зениток Германия обещала передать Украине до конца июля, еще столько же - до конца августа. Справка Самоходная зенитная установка FlakPz Gepard предназначена для прикрытия