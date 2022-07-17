По Украине ударит жара до +37 и дожди с грозой: прогноз на неделю (1)

MY.UA 2022.07.17 17:46
17 июля, 14:39
На следующей неделе в Украину зайдет прохладная погода, однако возвращение
жары прогнозируют на выходные дни.
Прогноз погоды обнародовал синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, на следующей неделе Восточная Европа окажется под влиянием
северо-западных и северных воздушных потоков из районов Скандинавии и
Арктики, поэтому в регионах ожидается прохладная погода и увеличенное
количество облаков.
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