По Украине ударит жара до +37 и дожди с грозой: прогноз на неделю (1)

MY.UA 2022.07.17 17:46

17 июля, 14:39 На следующей неделе в Украину зайдет прохладная погода, однако возвращение жары прогнозируют на выходные дни. Прогноз погоды обнародовал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, на следующей неделе Восточная Европа окажется под влиянием северо-западных и северных воздушных потоков из районов Скандинавии и Арктики, поэтому в регионах ожидается прохладная погода и увеличенное количество облаков.