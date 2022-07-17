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ВСУ отразили вражеские штурмы на Славянском и Бахмутском направлениях

ВСУ отразили вражеские штурмы на Славянском и Бахмутском направлениях (1)

24 канал 2022.07.17 20:00
19:42, 17 июля ВСУ отразили атаки врага на Востоке / ВСУ русские оккупанты продолжают пытаться сдвинуть свои позиции на Востоке. Благодаря мастерству и героизму ВСУ их планы проваливаются один за другим. Источник: Гентштаб ВСУ Продолжается 144-й день противостояния Украины с российскими оккупантами. Враг не прекращает обстрелы наших городов и наступательных действий, но не может похвастаться успехами в продвижении своих войск.
ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, ГЕНШТАБ, ВРАГ, СЛАВЯНСК, АРТИЛЛЕРИЯ, Украина, Россия, Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов, Донецк
2022.07.18 (1)

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