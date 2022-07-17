ВСУ отразили вражеские штурмы на Славянском и Бахмутском направлениях (1)

24 канал 2022.07.17 20:00
19:42, 17 июля
ВСУ отразили атаки врага на Востоке / ВСУ
русские оккупанты продолжают пытаться сдвинуть свои позиции на Востоке.
Благодаря мастерству и героизму ВСУ их планы проваливаются один за другим.
Источник: Гентштаб ВСУ
Продолжается 144-й день противостояния Украины с российскими оккупантами.
Враг не прекращает обстрелы наших городов и наступательных действий, но не
может похвастаться успехами в продвижении своих войск.
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