ВСУ отразили вражеские штурмы на Славянском и Бахмутском направлениях (1)

24 канал 2022.07.17 20:00

19:42, 17 июля ВСУ отразили атаки врага на Востоке / ВСУ русские оккупанты продолжают пытаться сдвинуть свои позиции на Востоке. Благодаря мастерству и героизму ВСУ их планы проваливаются один за другим. Источник: Гентштаб ВСУ Продолжается 144-й день противостояния Украины с российскими оккупантами. Враг не прекращает обстрелы наших городов и наступательных действий, но не может похвастаться успехами в продвижении своих войск.