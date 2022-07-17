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В Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты

В Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты (7)

РБК-Україна 2022.07.17 23:31
Николаев, Воскресенье 17 июля 2022 23:21 Фото: в Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты (dsns.gov.ua) Автор: Артур Родивилов В Николаеве произошел пожар в многоквартирном доме, в который ранее попала российская ракета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Николаева". Причины пожара пока неизвестны. Напомним, российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по
ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, МИНОМЕТ, ВРАГ, ОБЛАСТЬ, АРТИЛЛЕРИЯ, Живицкий, Россия, Украина, Сумы, Луганск, Винница
2022.07.18 (7)

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