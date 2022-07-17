В Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты (7)

2022.07.18 (7)2022.07.17 (108) →
- Российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области : ПрессОрг24 01:44
- За сутки россияне обстреляли Сумскую область более 50 раз : Еспресо TV 01:35
- Обстрелы Сумщины: более 50 приходов за сутки, повреждена водонапорная башня : Українська правда 00:40
- Российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области : Українські національні новини 00:37
- В Виннице простились с четырехлетней Лизой, погибшей от российской ракеты : Культурометр Одессы 00:18
- Оккупанты "накрыли" Сумщину из минометов и артиллерии: детали : ТСН.ua 00:16
- В Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты : Антикор.com.ua 00:12