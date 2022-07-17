В Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты (7)

РБК-Україна 2022.07.17 23:31

Николаев, Воскресенье 17 июля 2022 23:21 Фото: в Николаеве горит многоквартирный дом после попадания российской ракеты (dsns.gov.ua) Автор: Артур Родивилов В Николаеве произошел пожар в многоквартирном доме, в который ранее попала российская ракета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Николаева". Причины пожара пока неизвестны. Напомним, российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по