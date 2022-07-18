Глава МИД Британии говорит, что готова осадить лаврова и встретиться с путиным на G20 (10)

Goodnews.ua 2022.07.18 06:46

Июль 18 06:23 2022 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала единственным кандидатом в премьеры Великобритании, заявившей о готовности встретиться с президентом рф владимиром путиным на G20. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Independent. Остальные кандидаты на других теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским президентом. "Я была готова осадить сергея лаврова.