Глава МИД Британии говорит, что готова осадить лаврова и встретиться с путиным на G20 (10)

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- Выборы премьера в Британии: Лиз Трасс может контактировать с Путиным : Вести.ua 08:44
- Кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным : Думка 08:26
- Трасс заявила о готовности встретиться "лицом к лицу" с Путиным и Лавровым : Комета-Кропивницкий 08:20
- Трасс заявила о готовности встретиться "лицом к лицу" с Путиным и Лавровым : ЛІГАБізнесІнформ 07:07
- Глава МИД Британии говорит, что готова осадить лаврова и встретиться с путиным на G20 : Goodnews.ua 06:46
- Лиз Трасс заявила, с кем первым встретится в случае избрания на должность премьер-министра : UA.News 06:35
- Глава МИД Британии говорит, что готова осадить лаврова и встретиться с путиным на G20 : Укринформ 06:16
- Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20 : Еспресо TV 06:04
- Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20, если заменит Джонсона : РБК-Україна 04:01
- Победил Риши Сунак. На новых дебатах кандидатов в премьеры Британии обсудили Путина и вспомнили об Украине : Страна.ua 01:01