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Глава МИД Британии говорит, что готова осадить лаврова и встретиться с путиным на G20

Глава МИД Британии говорит, что готова осадить лаврова и встретиться с путиным на G20 (10)

Goodnews.ua 2022.07.18 06:46
Июль 18 06:23 2022 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала единственным кандидатом в премьеры Великобритании, заявившей о готовности встретиться с президентом рф владимиром путиным на G20. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Independent. Остальные кандидаты на других теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским президентом. "Я была готова осадить сергея лаврова.
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2022.07.18 (10)

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