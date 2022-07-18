Оккупанты "гатили" по Никополю из РСЗО: выпустили более 60 снарядов, ранило женщину (фото) (13)

2022.07.18 (13)2022.07.17 (17) →
- Оккупанты за ночь выпустили более 60 снарядов по жилым кварталам в Никополе : Завтра.UA 08:45
- Военные РФ обстреляли Никополь: ранена 75-летняя женщина : Вести.ua 08:44
- Оккупанты "гатили" по Никополю из РСЗО: выпустили более 60 снарядов, ранило женщину (фото) : УНИАН 08:44
- Обстрел Никополя: оккупанты направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру : Українські національні новини 08:37
- Россияне выпустили более 60 снарядов по Никополю: разрушены дома, задело энергетическое предприятие : Еспресо TV 08:35
- 18.07.2022 08:16 Россияне ночью били по Никополю из РСЗО: направлено более 60 снарядов : ДонПресс 08:33
- 07:41 18.07.2022 В результате ночного обстрела Никополя разрушены дома, поврежден газопровод и водопровод - глава Днепропетровской ОГА : Интерфакс-Україна 08:15
- Обстрел Никополя из РСЗО: ранена женщина, разрушено около десятка домов : Слово і Діло 08:11
- Оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины, кадры разрушений: что известно о пострадавших : Politeka 08:10
- Россияне выпустили более 60 ракет по Никополю, есть серьезные разрушения - фото : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Оккупанты за ночь выпустили более 60 снарядов по жилым кварталам в Никополе : РБК-Україна 08:01
- Войска РФ снова обстреливают Никополь : MY.UA 01:16
- Российские террористы снова ударили по Никополю : Gazeta.ua 00:44