Оккупанты "гатили" по Никополю из РСЗО: выпустили более 60 снарядов, ранило женщину (фото) (13)

УНИАН 2022.07.18 08:44

Наталья Хаджи 08:11, 18.07.22 Оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктуру. В результате обстрела Никополя, предварительно, ранен один человек / фото Днепропетровская ОГА в Telegram В результате ночных вражеских обстрелов по Никополю ранило женщину. Оккупанты "били" по городу из РСЗО. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.Разрушено с десяток