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Оккупанты "гатили" по Никополю из РСЗО: выпустили более 60 снарядов, ранило женщину (фото)

Оккупанты "гатили" по Никополю из РСЗО: выпустили более 60 снарядов, ранило женщину (фото) (13)

УНИАН 2022.07.18 08:44
Наталья Хаджи 08:11, 18.07.22 Оккупанты обстреляли жилые кварталы и инфраструктуру. В результате обстрела Никополя, предварительно, ранен один человек / фото Днепропетровская ОГА в Telegram В результате ночных вражеских обстрелов по Никополю ранило женщину. Оккупанты "били" по городу из РСЗО. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.Разрушено с десяток
ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, НИКОПОЛЬ, РЕЗНИЧЕНКО, ВОДОПРОВОД, РОССИЯНИН, Резниченко, Россия, Днепропетровск, Украина
2022.07.18 (13)

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