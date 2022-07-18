Оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута - Гайдай (34)

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- Гайдай: захватчики пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов : ПрессОрг24 10:44
- Гайдай: РФ бросают в бой мужчин из недавно оккупированных городов Донбасса : Вести.ua 10:44
- российские военные бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов : UA-Футбол 10:43
- рф бросила против ВСУ "мобилизованных" на оккупированных территориях украинцев : UA.News 10:35
- В Луганской области оккупанты бросают в бой мобилизованных мужчин из недавно захваченных городов - Гайдай : Новое Время 10:16
- Гайдай: РФ отправляет в бой мужчин из недавно оккупированных городов : КП в Украине 10:15
- Кремль проводит мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса : Online.ua 10:06
- ВСУ уничтожили склады боеприпасов врага : From-UA.com 10:05
- Армия Украины блокирует полный захват войсками РФ всей Луганщины, враг идет на Бахмут - Гайдай : Главред 10:05
- Россияне набирают на войну кадетов, которым нет 18 лет : Новини Live 10:02
- Враг бросает в бой недавно мобилизованных жителей Луганщины - Гайдай : Goodnews.ua 09:47
- Россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута - Гайдай : Gazeta.ua 09:45
- Луганщина держит оборону и не дает врагу продвинуться на Бахмут - ситуация от Гайдая : Телеканал "Дом" 09:42
- Российское войско пустило в бой "мобилизованных" мужчин из недавно оккупированных городов, - Гайдай : DsNews 09:33
- Рашисты пустили в бой "мобилизованных" мужчин из недавно оккупированных городов Луганщины : Depo 09:33
- 18.07.22 08:16 Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 09:32
- россияне хотят продвинуться из Лисичанска в Бахмут: в бой пошли мобилизованные из оккупированных городов : 24 канал 09:30
- Россияне бросают в бой мужчин из недавно оккупированных городов Донбасса, - Гайдай : РБК-Україна 09:16
- Оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута - Гайдай : Новое Время 09:16
- РФ "пустила в бой" мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов - Гайдай : УНИАН 09:14
- На Луганщине мужчины оккупированных городов идут воевать за РФ. Гайдай пояснил почему : UATV 09:13
- В бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов - Гайдай : Антикор.com.ua 09:12
- Июль, 18 в 9:01 Гайдай назвал основное направление оккупантов после Лисичанска : ICTV Факти 09:06
- Россияне бросают в бой за Бахмут мобилизованных мужчин из недавно оккупированных городов, - Гайдай : Новини Live 09:02
- Оккупанты уже бросают "мобилизованных" мужчин из оккупированной Луганщины для наступления на Бахмут - Гайдай : ТСН.ua 09:01
- Враг бросает в бой недавно мобилизованных жителей Луганщины - Гайдай : Укринформ 08:46
- В битву за Бахмут оккупанты уже бросают "мобилизованных" украинцев - Гайдай : Українська правда 08:40
- "Некоторые добровольно": мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян, что известно : Politeka 08:40
- Гайдай: захватчики пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов : Українські національні новини 08:37
- 18.07.2022 08:32 Россияне в бои под Лисичанском отправили мобилизованных из недавно оккупированных городов Луганщины : ДонПресс 08:33
- Россияне гонят в бой принудительно мобилизованных на Донбассе мужчин - Гайдай : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Июль, 18 в 7:43 ВСУ уничтожили склады боеприпасов и командный центр россиян в Луганской области : ICTV Факти 08:06
- На Луганщине ВСУ уничтожили склады боеприпасов и командный центр россиян : УНИАН 06:44
- ВСУ все еще удерживают небольшой участок Луганщины: там постоянно гибнут российские захватчики : 24 канал 00:30