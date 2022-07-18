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Оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута - Гайдай

Оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута - Гайдай (34)

Новое Время 2022.07.18 09:16
18 июля, 09:00 Гайдай рассказал о боях в Луганской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva) Российские оккупационные войска пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook. По его словам, основное направление оккупантов после Лисичанска - Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганской области, которая еще держит оборону.
ГАЙДАЙ, ОККУПАНТ, ЛУГАНЩИНА, ЛИСИЧАНСК, БАХМУТ, ВРАГ, Гайдай, Луганск, Россия, Украина, Донецк
2022.07.18 (34)

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