Оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута - Гайдай (34)

Новое Время 2022.07.18 09:16

18 июля, 09:00 Гайдай рассказал о боях в Луганской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva) Российские оккупационные войска пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook. По его словам, основное направление оккупантов после Лисичанска - Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганской области, которая еще держит оборону.