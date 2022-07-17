Россия проплачивает антиукраинские митинги в Израиле - посольство (1)

УНИАН 2022.07.17 20:44
Олег Давыгора
20:15, 17.07.22
Российская агрессия против Украины распространяется также на Израиль.
В Израиле проходят проплаченные РФ митинги / фото ua.depositphotos.com
В разных городах Израиля в последнее время проводится все больше
антиукраинских демонстраций, которые проплачивает Российская Федерация.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в своем Facebook.
Там отметили, что наряду с заметной пропагандистской атакой в соцсетях,
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