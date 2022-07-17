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Фокус: Украина

Россия проплачивает антиукраинские митинги в Израиле - посольство (1)

УНИАН 2022.07.17 20:44
Олег Давыгора 20:15, 17.07.22 Российская агрессия против Украины распространяется также на Израиль. В Израиле проходят проплаченные РФ митинги / фото ua.depositphotos.com В разных городах Израиля в последнее время проводится все больше антиукраинских демонстраций, которые проплачивает Российская Федерация. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в своем Facebook. Там отметили, что наряду с заметной пропагандистской атакой в соцсетях,
ДЕМОНСТРАЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ИЗРАИЛЬ, ХАЙФА, АГРЕССИЯ, КОРНИЙЧУК, Корнийчук, Украина, Россия, Хайфа, Израиль
2022.07.18 (1)

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