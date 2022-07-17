Командующий авиацией Британии: "Мы готовы к войне с Россией" (1)

Винница Реал 2022.07.17 12:10

17.07.2022 Военно-воздушные силы Великобритании готовы к войне с Россией, если она будет представлять угрозу Лондону или его союзникам. Об этом в эфире "Sky News" заявил командующий Королевскими ВВС Майк Уингстон, подчеркнув, что готовы и военные самолеты, и их пилоты. В частности, он отметил, что Россия становится все более агрессивной: "Это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности...