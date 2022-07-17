Посол США почтила память погибших пассажиров рейса MH17 (1)

Укринформ 2022.07.17 20:01

17.07.2022 19:50 россия, убивая сегодня ракетами мирных жителей украинских городов, демонстрирует такое же пренебрежение кремля к международному праву и человеческой жизни, как и во время сбития самолета рейса MH17 над Украиной восемь лет назад. Об этом заявила в Твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Укринформ. "8 лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни