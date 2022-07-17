Посол США почтила память погибших пассажиров рейса MH17 (1)

Укринформ 2022.07.17 20:01
17.07.2022 19:50
россия, убивая сегодня ракетами мирных жителей украинских городов,
демонстрирует такое же пренебрежение кремля к международному праву и
человеческой жизни, как и во время сбития самолета рейса MH17 над Украиной
восемь лет назад.
Об этом заявила в Твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк, передает
Укринформ.
"8 лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни
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