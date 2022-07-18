В Украине по обвинению в госизмене задержан бывший начальник СБУ по Крыму (1)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.07.17 13:47

17 июля 2022, 13:10 Бывшего начальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Его задержали 16 июля. Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая россиянам разведывательную информацию, в том числе и содержащую государственную тайну. Кроме того, Кулинич, по данным ГБР, участвовал в работе преступной группы,