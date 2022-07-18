В Украине по обвинению в госизмене задержан бывший начальник СБУ по Крыму (1)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.07.17 13:47
17 июля 2022, 13:10
Бывшего начальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега
Кулинича подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Его
задержали 16 июля.
Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, Кулинич
сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая россиянам
разведывательную информацию, в том числе и содержащую государственную тайну.
Кроме того, Кулинич, по данным ГБР, участвовал в работе преступной группы,
СПЕЦСЛУЖБА, КУЛИНИЧ, КРЫМ, ТАЙНА, ИЗМЕНА, ПОСОБНИЧЕСТВО, Кулинича
, Зеленский
, Кулинич
, Украина
, Россия
, Крым