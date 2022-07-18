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Фокус: Украина

В Украине по обвинению в госизмене задержан бывший начальник СБУ по Крыму (1)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.07.17 13:47
17 июля 2022, 13:10 Бывшего начальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Его задержали 16 июля. Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая россиянам разведывательную информацию, в том числе и содержащую государственную тайну. Кроме того, Кулинич, по данным ГБР, участвовал в работе преступной группы,
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2022.07.18 (1)

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