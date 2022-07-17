РФ пригрозила швейцарской газете судом за карикатуру на Путина с клоунским носом (1)

MY.UA 2022.07.17 16:31

17 июля, 13:21 Новость на украинском Россия пригрозила швейцарской газете судебным иском. Все из-за публикации изображения президента РФ Путина с клоунским носом. Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы страны из-за карикатуры Путина, опубликованной в швейцарской газете Neue Z"urcher Zeitung (NZZ) в конце мая. Сама статья была посвящена мемам, связанным с войной России против Украины.