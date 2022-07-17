РФ пригрозила швейцарской газете судом за карикатуру на Путина с клоунским носом (1)

MY.UA 2022.07.17 16:31
17 июля, 13:21
Новость на украинском
Россия пригрозила швейцарской газете судебным иском.
Все из-за публикации изображения президента РФ Путина с клоунским носом.
Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы
страны из-за карикатуры Путина, опубликованной в швейцарской газете Neue
Z"urcher Zeitung (NZZ) в конце мая.
Сама статья была посвящена мемам, связанным с войной России против Украины.
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, Путин
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, Украина