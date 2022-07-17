"Памперсы поменяйте": российские воины паникуют и жалуются на командиров (1)

Укринформ 2022.07.17 15:31
17.07.2022 15:20
Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором российский
военный жалуется на безразличие собственного командования.
Как передает Укринформ, об этом Главное управление разведки Министерства
обороны Украины сообщает в Телеграме.
В перехвате захватчик обсуждает с отцом положение на своем участке фронта.
По словам россиянина, командование обещало сформировать новый батальон,
чтобы заменить их, но этого так и не произошло.
ТЫЛ, ОККУПАНТ, ТАНК, КОМАНДОВАНИЕ, БОЕПРИПАСЫ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ, Россия
, Украина