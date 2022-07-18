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Азербайджан и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Азербайджан и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве (32)

Вести.ua 2022.07.18 16:44
Татьяна Бессараб 18 июля 2022, 16:23 Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и Урсула фон дер Ляйен Азербайджан и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в понедельник в Баку. Выступая с заявлением по итогам встречи с главой Европейской комиссии,
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