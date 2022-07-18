Азербайджан и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве (32)

- Июль, 18 в 18:25 РФ уже ненадежный поставщик: ЕС вдвое увеличит импорт газа из Азербайджана : ICTV Факти 18:36
- Соглашение подписано: ЕС будет получать от Азербайджана до 20 млрд кубометров газа в год : UA.News 18:35
- Евросоюз договорился вдвое увеличить импорт газа из Азербайджана : 24 канал 18:30
- 18.07.2022 в 18:27 20 млрд кубометров газа в год: Азербайджан подписал важное соглашение с ЕС : InfoResist.org 18:30
- Евросоюз вдвое увеличит импорт газа из Азербайджана : Прямий канал 18:12
- ЕС и Азербайджан подписали соглашение о поставках в Европу 20 млрд кубометров газа в год : Online.ua 18:06
- ЕС подписал соглашение о удвоении импорта газа из Азербайджана : ТСН.ua 17:46
- ЕС подписал соглашение с Азербайджаном о удвоении импорта газа до 2027 года : Українські національні новини 17:38
- Азербайджан будет поставлять в ЕС до 20 млрд кубометров газа в год: стороны подписали соглашение : УП Європейська правда 17:34
- ЕС и Азербайджан подписали стратегический документ : MY.UA 17:31
- Мы стремимся за несколько лет удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС - глава Еврокомиссии : UATV 17:13
- 20 миллиардов кубометров газа ежегодно: Азербайджан подписал важное соглашение с ЕС : УНИАН 17:13
- Азербайджан будет поставлять в ЕС до 20 млрд кубометров газа в год: стороны подписали соглашение : Українська правда 17:10
- Евросоюз увеличит импорт газа из Азербайджана вдвое : Новини Live 17:02
- Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетике : APnews.com.ua 17:00
- ЕС и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике : РБК-Україна 16:46
- Азербайджан и ЕС подписали соглашение о стратегическом партнерстве : Вести.ua 16:44
- Президент Еврокомиссии отправится в Баку договариваться об импорте газа : Front News International 12:31
- Глава Еврокомиссии проведет в Азербайджане переговоры по поставкам газа : Хвиля 12:06
- Президент Еврокомиссии летит в Баку договариваться об импорте газа : Терминал 12:05
- Глава Еврокомиссии обсудит с президентом Азербайджана поставки в Европу каспийского газа : Версии.com 11:39
- Президент Еврокомиссии летит в Баку договариваться об импорте газа : УП Європейська правда 10:34
- Президент Еврокомиссии летит в Баку договариваться об импорте газа : УП: Економічна правда 10:34
- 09:48 18.07.2022 Глава Еврокомиссии обсудит с президентом Азербайджана поставки в Европу каспийского газа : Интерфакс-Україна 10:15
- ЕС планирует увеличить поставки газа из Азербайджана: в Баку пройдут переговоры : Український Бізнес Ресурс 09:43
- Глава Еврокомиссии в Азербайджане может финализировать соглашение на 20 млрд кубометров газа для ЕС : UATV 09:43
- Делегация Еврокомиссии отправилась в Азербайджан на переговоры по поставкам газа в ЕС : Международный курьер 09:42
- Глава Еврокомиссии сегодня обсудит с властями Азербайджана поставки газа в Европу : Kosatka.Media 08:46
- Глава Еврокомиссии отправилась за газом в Азербайджан : UA.News 07:35
- Делегация Еврокомиссии отправилась в Азербайджан на переговоры по поставкам газа в ЕС : Укринформ 04:01
- ЕС обсудит с Азербайджаном увеличение импорта газа. В Баку едет фон дер Ляйен : ЛІГАБізнесІнформ 03:07
- Глава Еврокомиссия отправилась в Азербайджан в поисках альтернативы российскому газу : РБК-Україна 01:01