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Фокус: Украина

Зеленский обратился с просьбой к премьеру Канады после ракетных терактов России

Зеленский обратился с просьбой к премьеру Канады после ракетных терактов России (1)

УНИАН 2022.07.17 21:14
Виталий Саенко 20:41, 17.07.22 Президент Украины подчеркнул, что международная позиция по санкциям против РФ должна быть принципиальной. После того, как РФ совершила в Украине ряд ракетных терактов, Владимир Зеленский обратился к Джастину Трюдо с просьбой / president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо усилить давление на Российскую Федерацию в связи ракетными
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2022.07.18 (1)

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