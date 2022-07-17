Зеленский обратился с просьбой к премьеру Канады после ракетных терактов России (1)

УНИАН 2022.07.17 21:14
Виталий Саенко
20:41, 17.07.22
Президент Украины подчеркнул, что международная позиция по санкциям против
РФ должна быть принципиальной.
После того, как РФ совершила в Украине ряд ракетных терактов, Владимир
Зеленский обратился к Джастину Трюдо с просьбой / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады
Джастина Трюдо усилить давление на Российскую Федерацию в связи ракетными
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