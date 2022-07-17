Зеленский обратился с просьбой к премьеру Канады после ракетных терактов России (1)

УНИАН 2022.07.17 21:14

Виталий Саенко 20:41, 17.07.22 Президент Украины подчеркнул, что международная позиция по санкциям против РФ должна быть принципиальной. После того, как РФ совершила в Украине ряд ракетных терактов, Владимир Зеленский обратился к Джастину Трюдо с просьбой / president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо усилить давление на Российскую Федерацию в связи ракетными