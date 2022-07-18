Джей Ло и Бен Аффлек поженились (16)

2022.07.18 (16)2022.07.17 (7) →
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились: их роман длился два десятилетия : Новини Live 12:02
- Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в Лас-Вегасе : Запорожские вести 11:49
- Мы это сделали: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека и раскрыла подробности свадьбы : Апостроф. Лайм 11:10
- Джей Ло и Бен Аффлек поженились : ROXY 10:54
- "Наконец-то!": Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились : УНИАН 10:44
- Дженнифер Лопес тайно вышла замуж за Бена Аффлека - СМИ : ПрессОрг24 10:44
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились - СМИ : Plitkar.com.ua 10:39
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились : 24 канал 10:30
- Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека : Судебно-юридическая газета 10:28
- Дженнифер Лопес тайно вышла замуж за Бена Аффлека - СМИ : Українські національні новини 09:37
- Дженнифер Лопес тайно вышла замуж за Бена Аффлека в Лас-Вегасе : Today.ua 09:32
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в Лас-Вегасе : Tochka.net 09:32
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились - СМИ : РИА Мелитополь 09:11
- Бен Аффлек и Дженнифер Лопес женились 16 июля - TMZ : Наша Столиця 06:22
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились - СМИ : MY.UA 02:30
- Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек тайно расписались - TMZ : Страна.ua 00:46