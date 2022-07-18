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Джей Ло и Бен Аффлек поженились

Джей Ло и Бен Аффлек поженились (16)

ROXY 2022.07.18 10:54
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - официально муж и жена! В прошедшие выходные звездная пара сыграла скромную свадьбу в Лас-Вегасе. Поп-дива поделилась рассказом о празднике и фотографиями на своем сайте. Влюбленные успели зайти в часовню буквально до закрытия, где их ждало небольшое разочарование: священнослужитель в костюме Элвиса Пресли провести церемонию не смог - а именно за этим чаще всего едут играть свадьбу в
БЕН, ЛОПЕС, НЕВАДА, КЛАРК, БРАК, СВАДЬБА, Родригесом
2022.07.18 (16)

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