Джей Ло и Бен Аффлек поженились (16)

ROXY 2022.07.18 10:54

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - официально муж и жена! В прошедшие выходные звездная пара сыграла скромную свадьбу в Лас-Вегасе. Поп-дива поделилась рассказом о празднике и фотографиями на своем сайте. Влюбленные успели зайти в часовню буквально до закрытия, где их ждало небольшое разочарование: священнослужитель в костюме Элвиса Пресли провести церемонию не смог - а именно за этим чаще всего едут играть свадьбу в