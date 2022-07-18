Украину ждет новая волна внутренних переселенцев: в чем причина (10)

Еспресо TV 2022.07.18 06:34

18 июля, 2022 понедельник 06:19 В Украине прогнозируют новую волну внутреннего перемещения жителей с Востока на Запад в преддверии отопительного сезона Об этом сказала вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время общенационального телемарафона, передает РБК-Украина. Она напомнила, что Запорожская область, город Энергодар, в ее северо- западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.