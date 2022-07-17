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Фокус: Украина

Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова от должностей (9)

DsNews 2022.07.17 22:03
Президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора и Ивана Баканова - от должности главы Службы безопасности Украины воскресенье, 17 июля 2022, 21:59 President.gov.ua Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте главы государства, передает "ДС". Согласно указу No499/2022, Иван Баканов отстранен от должности главы СБУ. Согласно указу No500/2022, Ирина Венедиктова отстранена от должности
ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕНЕДИКТОВ, ИВАН, УКАЗ, ИРИНА, ПРОКУРОР, Зеленский, Баканов, Венедиктов, Симоненко, Украина
2022.07.18 (9)

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