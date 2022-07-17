За сдачу Херсона и Севера? Баканова отстранили за нарушение Дисциплинарного устава ВСУ (1)

DsNews 2022.07.17 23:03

Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины в соответствии со ст.47 Дисциплинарного устава ВСУ воскресенье, 17 июля 2022, 22:33 Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает "ДС". Ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ гласит: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких