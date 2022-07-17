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Фокус: Украина

За сдачу Херсона и Севера? Баканова отстранили за нарушение Дисциплинарного устава ВСУ (1)

DsNews 2022.07.17 23:03
Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины в соответствии со ст.47 Дисциплинарного устава ВСУ воскресенье, 17 июля 2022, 22:33 Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает "ДС". Ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ гласит: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких
ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕНЕДИКТОВ, УКАЗ, ПРОКУРОР, ОБЯЗАННОСТЬ, СИМОНЕНКО, Зеленский, Баканов, Венедиктов, Симоненко, Геннадьевич, Украина
2022.07.18 (1)

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