За сдачу Херсона и Севера? Баканова отстранили за нарушение Дисциплинарного устава ВСУ (1)

DsNews 2022.07.17 23:03
Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины в
соответствии со ст.47 Дисциплинарного устава ВСУ
воскресенье, 17 июля 2022, 22:33
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает "ДС".
Ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ гласит: "Неисполнение (ненадлежащее
исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или
другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких
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, Геннадьевич
, Украина