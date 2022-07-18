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Такой массив преступлений против основ нацбезопасности ставят серьезные вопросы соответствующим руководителям - Зеленский

Такой массив преступлений против основ нацбезопасности ставят серьезные вопросы соответствующим руководителям - Зеленский (5)

UATV 2022.07.17 23:43
Сегодня в 23:05 О результатах спецоперации по задержанию преступников, работавших на врага сегодня сообщили президенту Украины. В частности, Владимир Зеленский прокомментировал задержание бывшего руководителя Главного управления СБУ в Автономной республике Крым в традиционном видеообращении к народу. "Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, это решение было совершенно оправданным.
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2022.07.18 (5)

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