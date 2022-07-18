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Фокус: Украина

Одесситы привезли в Николаев 7 тонн гуманитарного груза (1)

Одесский Наблюдатель 2022.07.17 23:57
17.07.2022 12 волонтеров из Благотворительного фонда "Добрый Самарянин" тремя машинами вчера доставили в Николаев гуманитарную помощь для нуждающихся горожан, которые не смогли выехать из фронтового города, помощь получили 600 местных жителей - лично в руки по одному продуктовому набору, воду и медикаменты. Поездку планировали 2 недели и не отложили даже несмотря на угрозу жизни из- за постоянных обстрелов города российскими войсками.
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2022.07.18 (1)

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