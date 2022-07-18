Одесситы привезли в Николаев 7 тонн гуманитарного груза (1)

Одесский Наблюдатель 2022.07.17 23:57
17.07.2022
12 волонтеров из Благотворительного фонда "Добрый Самарянин" тремя машинами
вчера доставили в Николаев гуманитарную помощь для нуждающихся горожан,
которые не смогли выехать из фронтового города, помощь получили 600 местных
жителей - лично в руки по одному продуктовому набору, воду и медикаменты.
Поездку планировали 2 недели и не отложили даже несмотря на угрозу жизни из-
за постоянных обстрелов города российскими войсками.
МЕДИКАМЕНТ, ГОРОЖАНИН, НИКОЛАЙ, ВОЛОНТЕР, ОДЕССИТ, ГРУЗ, Терехов
, Добрый Самарянин
, Одесса
, Самара
, Россия
, Николаев