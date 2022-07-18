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Фокус: Украина

Шольц подтвердил, что Запад не снимет санкции в случае окончания войны в Украине на условиях, навязанных Россией (16)

UATV 2022.07.18 10:43
Сегодня в 10:30 Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Spiegel Канцлер Германии Олаф Шольц в статье, опубликованной немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что если война в Украине будет окончена на условиях России, то снятия санкций с Москвы не будет. "Частью новой реальности есть то, что в последние месяцы Европейский Союз также консолидировался.
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