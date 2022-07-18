Шольц подтвердил, что Запад не снимет санкции в случае окончания войны в Украине на условиях, навязанных Россией (16)

- Германия не отменит санкции против РФ, если война в Украине завершится на условиях России, - Шольц : Kramatorsk.info 11:46
- Шольц исключил отмену санкций ЕС, даже если война закончится на условиях РФ : World News 11:36
- Шольц: Германия не отменит санкции в случае заключения мира на условиях России : ТСН.ua 11:31
- Если РФ победит в войне, санкции останутся - Шольц : Українці в світі 11:24
- Шольц подтвердил, что Запад не снимет санкции в случае окончания войны в Украине на условиях, навязанных Россией : UATV 10:43
- Германия не отменит санкции против РФ, если война в Украине завершится на условиях России, - Шольц : РИА Мелитополь 10:41
- Шольц исключил отмену санкций ЕС, даже если война закончится на условиях РФ : Хвиля 10:06
- Германия не отменит санкции в случае заключения мира на условиях России, - Шольц : Еспресо TV 10:04
- 18.07.22 08:48 Германия не отменит санкции против РФ, если война в Украине завершится на условиях России, - Шольц : Цензор.Нет 10:02
- Шольц рассказал, снимут ли санкции, если война закончится на условиях РФ : Gazeta.ua 09:45
- Санкции с России не будут сняты, если война в Украине закончится на условиях РФ, - Шольц : Судебно-юридическая газета 09:29
- Шольц заявил, что будет с санкциями ЕС в случае окончания войны на определенных условиях : UA.News 06:35
- Санкции с россии не будут сняты, если война в Украине окончится на условиях рф - Шольц : Слово і Діло 06:11
- Шольц исключил отмену санкций ЕС, если война закончится на условиях России : РБК-Україна 06:01
- Если РФ победит в войне, санкции останутся - Шольц : MY.UA 04:45
- Санкции против России не отменят при установлении мира в Украине на условиях РФ - Шольц : Антикор.com.ua 00:11