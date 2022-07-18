Июль, 18 в 8:21 ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 16 единиц техники - ОК Юг (13)

ICTV Факти 2022.07.18 08:36

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle Фото: Генштаб ВСУ Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки украинские защитники уничтожили на южном направлении 36 оккупантов и их технику. Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области. В командовании отметили, что украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорным пунктам, пунктам снабжения боекомплектом и накоплению