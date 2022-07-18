Не будет сидеть, сложа руки. Китай сделал заявление о войне в Украине (17)

Главком 2022.07.18 09:35

Дарія Демяник Сегодня, 09:19 glavcom.ua Министр иностранных дел Китая Ван призвал Украину и Россию к переговорам Фото из открытых источников Глава МИД Китая сделал громкое заявление на переговорах с венгерским коллегой Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.