Не будет сидеть, сложа руки. Китай сделал заявление о войне в Украине (17)

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- 18.07.22 09:11 В МИД Китая заявили, что не будут "сидеть сложа руки" в ситуации с войной в Украине : Цензор.Нет 09:32
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