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Не будет сидеть, сложа руки. Китай сделал заявление о войне в Украине

Не будет сидеть, сложа руки. Китай сделал заявление о войне в Украине (17)

Главком 2022.07.18 09:35
Дарія Демяник Сегодня, 09:19 glavcom.ua Министр иностранных дел Китая Ван призвал Украину и Россию к переговорам Фото из открытых источников Глава МИД Китая сделал громкое заявление на переговорах с венгерским коллегой Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.
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