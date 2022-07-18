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В ОП убеждены, что "корейский сценарий" не для Украины, поскольку приведет к еще более кровавой войне

В ОП убеждены, что "корейский сценарий" не для Украины, поскольку приведет к еще более кровавой войне (14)

Укринформ 2022.07.18 12:16
18.07.2022 12:07 Замораживание войны в Украине по примеру Кореи будет означать через несколько лет возобновление россией ударов, но более подготовленных и кровавых. Поэтому единственный способ завершить войну - поражение россии и возвращение украинских территорий, отметил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Твиттере, передает Укринформ. "Украина не Корея, россия - не КНДР.
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