РФ вынуждена затягивать войну в Украине не имея новых территориальных достижений, - ISW (14)

- Армия РФ не имеет территориальных успехов и затягивает войну в Украине, - ISW : Хвиля 09:06
- Армия РФ провалила наступление на Донбассе и пытается затянуть войну : Online.ua 09:06
- РФ вынуждена затягивать войну в Украине не имея новых территориальных достижений, - ISW : Думка 08:26
- 18.07.2022, 07:37 Рашиты не имеют новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине : АСН.in.ua 08:11
- Институт изучения войны: оккупанты не имеют территориальных успехов и затягивают войну в Украине : ПрессОрг24 07:44
- Институт изучения войны: оккупанты не имеют территориальных успехов и затягивают войну в Украине : Українські національні новини 07:37
- Июль, 18 в 6:37 У РФ нет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине - ISW : ICTV Факти 07:06
- Россия затягивает войну в Украине, ведь не имеет территориальных достижений, - ISW : Еспресо TV 07:04
- Российские войска не смогут выполнить приказ Шойгу - ISW : Gazeta.ua 06:48
- рф делает долгосрочные усилия по восстановлению сил для затяжной войны в Украине - ISW : Укринформ 06:46
- Выдержать затяжную войну: Кремль готовится пополнять резерв юнармейцами - ISW : УНИАН 06:13
- Кремль начал долгосрочные меры по восстановлению армии для затяжной войны в Украине - ISW : ЛІГАБізнесІнформ 05:37
- Российская армия не имеет территориальных успехов и затягивает войну в Украине, - ISW : РБК-Україна 05:16
- Россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине - ISW : Українська правда 04:40