Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

РФ вынуждена затягивать войну в Украине не имея новых территориальных достижений, - ISW

РФ вынуждена затягивать войну в Украине не имея новых территориальных достижений, - ISW (14)

Думка 2022.07.18 08:26
ДУМКА 18, Июль 2022, 08:09 Не имея новых территориальных достижений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановления и пополнения сил. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Российские вооруженные силы продолжают возвращение с оперативной паузы и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля. Как ранее отмечал ISW, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет
ВОЙНА, БЕЛГОРОД, СЛАВЯНСК, ПАУЗА, ДОБРОВОЛЕЦ, УКРАИНА, Шойгу, Россия, Украина, Харьков, Донецк, Белгород

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022