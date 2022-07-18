РФ вынуждена затягивать войну в Украине не имея новых территориальных достижений, - ISW (14)

Думка 2022.07.18 08:26

ДУМКА 18, Июль 2022, 08:09 Не имея новых территориальных достижений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановления и пополнения сил. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Российские вооруженные силы продолжают возвращение с оперативной паузы и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля. Как ранее отмечал ISW, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет