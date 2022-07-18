Оккупанты нанесли удары по промзоне Краматорска - мэр (12)

Новое Время 2022.07.18 09:16

18 июля, 08:56 Войска РФ систематически обстреливают Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook) Утром в понедельник, 18 июля, войска РФ нанесли четыре удара по промзоне Краматорска Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook. "Громкое утро в Краматорске.