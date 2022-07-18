Оккупанты нанесли удары по промзоне Краматорска - мэр (12)

- Краматорск утром снова подвергся вражескому удару - мэр : ПрессОрг24 10:44
- Оккупанты нанесли 4 удара по промзоне Краматорска : Fin.org.ua 10:04
- Оккупанты нанесли четыре удара по промзоне Краматорска - мэр : Новости Донбасса 09:39
- Краматорск утром снова подвергся вражескому удару - мэр : Українські національні новини 09:38
- 08:47 18.07.2022 Оккупанты нанесли 4 удара по промзоне Краматорска - мэр : Интерфакс-Україна 09:30
- Оккупанты нанесли удары по промзоне Краматорска - мэр : Новое Время 09:16
- Оккупанты нанесли 4 удара по промзоне Краматорска : Укрудпром 09:13
- Краматорск подвергся ракетным обстрелам со стороны оккупантов : Антикор.com.ua 09:12
- Краматорск подвергся ракетным обстрелам со стороны оккупантов : РБК-Україна 09:01
- Громкое утро: оккупанты снова обстреляли Краматорск : MY.UA 08:45
- Июль, 18 в 8:20 Громкое утро: оккупанты нанесли несколько ударов по промзоне Краматорска : ICTV Факти 08:36
- Громкое утро: оккупанты снова обстреляли Краматорск : ТСН.ua 08:31