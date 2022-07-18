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Минобороны россии впервые назвало имя командующего группой войск рф "восток" в Украине

Минобороны россии впервые назвало имя командующего группой войск рф "восток" в Украине (17)

Українські національні новини 2022.07.18 11:37
рустам мурадов КИЕВ. 18 июля. УНН. Минобороны рф впервые назвало имя командующего российской группы войск "Восток", что берет участие в войне против Украины. Это генерал-лейтенант рустам мурадов, пишет УНН. Цитата "На командном пункте командующий группировкой "восток" генерал-лейтенант рустам мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил
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