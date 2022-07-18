Британская разведка предрекает проблемы "вагнеровцам" в Украине (22)

DsNews 2022.07.18 11:03

Российская "ЧВК Вагнера" будет терять свою ведущую роль в войне в Украине из-за снижения критериев для набора новобранцев, привлечения осужденных и короткое обучение понедельник, 18 июля 2022, 10:40 Российская "ЧВК Вагнера" будет терять свою ведущую роль в войне в Украине Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, передает "ДС". Ссылаясь на данные британской разведки, министерство отмечает, что "ЧВК