Британская разведка предрекает проблемы "вагнеровцам" в Украине (22)

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- Британская разведка: В передовую группировку российских войск набирают заключенных и лиц из черных списков : Антикор.com.ua 12:10
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- 10:34 18.07.2022 За захват Луганщины: глава ЧВК "Вагнер" Пригожин стал героем россии - разведка Британии : Петр и Мазепа 10:39
- ЧВК Вагнера понесла значительные потери в недавних боях в Украине - британская разведка : Українські національні новини 10:37
- В британской разведке объяснили, какое будущее ждет ЧВК "Вагнер" в россии : UA.News 10:36
- Россия использовала бойцов "Вагнера" для усиления в Луганской области - британская разведка : УП Європейська правда 10:34
- Россия использовала бойцов "Вагнера" для усиления в Луганской области - британская разведка : Front News International 10:32
- В Минобороны Британии объяснили, почему ЧВК Вагнера будет терять свою роль для РФ в войне против Украины : Новое Время 10:31
- 18.07.2022 в 10:16 Британская разведка: ЧВК "Вагнер" будет терять свою ведущую роль в войне РФ против Украины : InfoResist.org 10:30
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- В рф возникла новая проблема из-за использования "вагнеровцев" в Украине: "В то время, когда происходит..." : Politeka 10:10
- За Луганщину. Владелец ЧВК Вагнера Пригожин получил звезду героя РФ - разведка Британии : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- "Вагнеровцы" понесли значительные потери и теперь набирают осужденных : OstanniPodii.com 10:06
- Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин получил звезду героя РФ : APnews.com.ua 10:00
- Британские разведчики прогнозируют, что "Вагнер" будет терять свою роль для РФ : Українська правда 09:40