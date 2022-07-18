В Украине автоматизируют регистрацию ООО для физлиц (15)

MY.UA 2022.07.18 10:46

18 июля, 07:15 В Украине запустили тестирование автоматической регистрации ООО для физлиц, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В Минцифре подсчитали, что в 2021 году благодаря автоматизации регистрации ФОП госрегистраторы сэкономили 7,2 лет времени. Ранее на заполнение одной заявки уходила 21 минута. Подписывайтесь на LIGA. Tech в Telegram: главные новости мира технологий. К бета-тестированию новой услуги можно присоединиться по ссылке.