Спиливали зубы и хоронили заживо: полиция установила 17 палачей "ДНР", которые издевались над украинцами (16)

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- Пытали пленных украинцев: полиция идентифицировала 17 представителей карательных служб "ДНР" : Еспресо TV 11:04