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Фокус: Украина

Спиливали зубы и хоронили заживо: полиция установила 17 палачей "ДНР", которые издевались над украинцами (16)

УНИАН 2022.07.18 11:44
Таня Поляковская 11:20, 18.07.22 Среди них - представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов. Полиция Украины идентифицировала 17 палачей, которые издевались над пленными украинцев / фото REUTERS Полиция идентифицировала 17 палачей из "МГБ" так называемой "ДНР" и Калининской колонии, которые издевались над пленными украинцами. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
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