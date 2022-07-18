Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

На Днепропетровщине вражеская ракета разрушила склады с тысячами тонн зерна (23)

УНИАН 2022.07.18 13:44
Таня Поляковская 13:21, 18.07.22 Противники атаковали Синельниковский район Днепропетровщины, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области враги разрушили склады с тысячами тонн зерна / фото REUTERS В Днепропетровской области российские оккупанты попали ракетой в элеватор, разрушив склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной
РЕЗНИЧЕНКО, ЭЛЕВАТОР, ЗЕРНО, ЛИЦЕЙ, ОККУПАНТ, СКЛАД, Резниченко, Россия, Днепропетровск, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022