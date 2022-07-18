Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи для Украины (23)

- 15:34 18.07.2022 Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине : Петр и Мазепа 15:39
- ЕС одобрил новый крупный пакет военной помощи Украине : UA.News 15:36
- 18.07.22 14:29 Совет ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро : Цензор.Нет 15:32
- ЕС выделит Украине еще полмиллиарда военной помощи : Фраза.ua 15:31
- ЕС утвердил новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро : Новое Время 15:16
- Помощь на вооружение для Украины: в ЕС договорились о пятом транше : УНИАН 15:14
- Украина получит от Евросоюза еще оружия на 500 млн евро : Вести.ua 15:14
- ЕС объявил о новом транше военной помощи Украине в 500 млн евро : Еспресо TV 15:04
- Страны ЕС дали политическое согласие на пятый транш военной помощи для Украины : УП Європейська правда 15:04
- Совет ЕС согласовал пятый транш помощи Украине на 500 млн евро : Новини Live 15:02
- ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро : 24 канал 15:00
- 14:25 18.07.2022 Совет ЕС принял политрешение выделить еще 500 млн евро для военной помощи Украине : Интерфакс-Україна 14:45
- Евросоюз одобрил пятый пакет военной помощи Украине на EUR500 млн : Український Бізнес Ресурс 14:43
- ЕС увеличивает помощь Украине в рамках фонда на оборону до 2,5 млрд евро : Front News International 14:31
- Европейский Совет принял решение о выделении Украине еще 500 млн евро военной помощи : ТСН.ua 14:31
- ЕС одобрил пакет военной помощи Киеву на EUR500 млн : MY.UA 14:16
- ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро : Bigmir)net Финансы 14:15
- Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи для Украины : Слово і Діло 14:11
- Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине : ЛІГАБізнесІнформ 14:07
- Совет ЕС согласовал новую военную помощь Украине на полмиллиарда евро : Страна.ua 14:01
- ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро : РБК-Україна 13:46
- ЕС увеличивает помощь Украине в рамках фонда на оборону до 2,5 млрд евро : ПрессОрг24 13:44
- ЕС увеличивает помощь Украине в рамках фонда на оборону до 2,5 млрд евро : Українські національні новини 13:38