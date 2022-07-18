Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи для Украины (23)

Слово і Діло 2022.07.18 14:11

18 июля 2022, 14:08 Совет Европейского союза согласовал выделение Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель. "Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Приветствую политическое соглашение Евросовета о пятом транше Украине. Поддержка ЕС в военной технике для Вооруженных сил Украины теперь составляет 2,5 миллиарда евро.