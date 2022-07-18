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18.07.22 13:34 Враг нанес удары по Одесщине, две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна - в мост через Днестровский лиман, - ОК "Південь"

18.07.22 13:34 Враг нанес удары по Одесщине, две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна - в мост через Днестровский лиман, - ОК "Південь" (32)

Цензор.Нет 2022.07.18 14:02
Сегодня, 18 июля, в 11.00 по Одесщине был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь". Как отмечается, тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря враг выпустил 4 ракеты воздушного базирования. "Одна ракета сбита над морем.
ЛИМАН, РАКЕТА, МОСТ, БАЗИРОВАНИЕ, АКВАТОРИЯ, ОБЛАСТЬ, Одесса, Россия, Украина

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