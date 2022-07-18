18.07.22 13:34 Враг нанес удары по Одесщине, две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна - в мост через Днестровский лиман, - ОК "Південь" (32)

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- 18 июля 2022 14:19 Ракетный удар по Одесской области. Россияне снова ударили по мосту через Днестровский лиман : thePage 14:32
- Одесчину обстреляли четырьмя ракетами: есть попадание в военный объект и мост : Front News International 14:32
- 13:48 18.07.2022 Две российские ракеты попали по объекту военной инфраструктуры в Одесской области, еще одна - по мосту через Днестровский лиман : Интерфакс-Україна 14:30
- Новый ракетный удар по Одесчине: что известно : Соцпортал 14:25
- Оккупанты обстреляли Одесщину из истребителей Су-35: вспыхнул пожар : ТСН.ua 14:16
- Россияне атаковали Одесскую область с самолетов: есть "прилеты", начался пожар : УНИАН 14:14
- Войска рф нанесли ракетные удары по Одесщине: попали в мост и военный объект : Слово і Діло 14:11
- Новый ракетный удар по Одесской области: оккупанты попали в военный объект и мост через Днестровский лиман : Одесская Правда 14:11
- Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты - ОК "Південь" : Українська правда 14:10
- Россия атаковала ракетами Одесскую область. Снова ударила по мосту в Затоке : ЛІГАБізнесІнформ 14:07
- Россия ударила четырьмя ракетами: горит военный объект : Одесская жизнь 14:05
- Россияне ударили по Одесской области четырьмя ракетами, одну из них сбили над морем силы ПВО : Еспресо TV 14:05
- Новый ракетный удар по Одесской области: оккупанты попали в военный объект и мост через Днестровский лиман : Одесса Медиа 14:05
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- Одесская область: оккупанты нанесли ракетные удары по объекту военной инфраструктуры и мосту через Днестровский лиман : Odessa Online 14:04
- 18.07.22 13:34 Враг нанес удары по Одесщине, две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, одна - в мост через Днестровский лиман, - ОК "Південь" : Цензор.Нет 14:02
- В Одесской области ракеты ударили в военный объект и мост через Днестровский лиман : Новини Live 14:02
- Оккупанты ударили ракетами по Одесской области: попали по военному объекту и мосту через Днестровский лиман : Новое Время 14:01
- Российская армия ударила по Одесской области четырьмя ракетами : Николаевские новости 14:01
- Россияне вновь нанесли удар по Днестровскому мосту и военному объекту в Одесской области : Страна.ua 14:01
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