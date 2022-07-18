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Фокус: Украина

Часть российских командиров при вторжении в Украину пользовались картами полувековой давности - СБУ (24)

Слово і Діло 2022.07.18 14:41
18 июля 2022, 14:28 Часть российских командиров при вторжении в Украину в феврале пользовались топографическими картами Украины за 1969 год. Об этом свидетельствуют документы оккупантов, которые Служба безопасности Украины изъяла на месте временно оккупированных рф районов Харьковской области. В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась не менее 53 лет.
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