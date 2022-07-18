Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики (36)

Хвиля 2022.07.18 15:36

Кто станет новым министром "Хвиля" 18.07.2022 15:10:45 Марина Лазебная На заседании в понедельник, 18 июля, Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности Министра социальной политики Украины. За такое решение проголосовали 277 депутатов, сообщил депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что назначение нового министра пройдет скоро, но не сегодня. При этом он добавил, что новым министром станет Оксана Жолнович. Рекомендуем видео: