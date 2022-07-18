Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики (36)

- Рада уволила министра соцполитики Лазебную : УП: Економічна правда 17:04
- Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики : Waves-ua 16:45
- Рада отправила в отставку министра социальной политики Лазебну : ПрессОрг24 16:44
- Лазебную уволили с должности министра соцполитики - 277 нардепов "за" : Телеканал "Дом" 16:42
- Рада отпустила в отставку главу Минсоцполитики : UA.News 16:35
- 15:29 18.07.2022 Шмыгаль поблагодарил Лазебную за результативную работу на посту министра соцполитики : Интерфакс-Україна 16:30
- Рада уволила главу Минсоцполитики : UA-Reporter.com 16:13
- Верховная Рада проголосовала за отставку Лазебной с должности министерства социальной политики : Прямий канал 16:12
- 15:53 18.07.2022 Рада уволила министра соцполитики Лазебную : Петр и Мазепа 16:09
- Верховная Рада уволила Лазебную с должности министра социальной политики : Преступности.нет 16:09
- Парламент согласовал увольнение министра соцполитики Марины Лазебной : Еспресо TV 16:05
- Верховная Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : Новини Live 16:02
- Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : Goodnews.ua 15:47
- "За - 277 голосов": Рада поддержала увольнение Лазебной с должности министра социальной политики : ТСН.ua 15:46
- 15:07 18/07/2022 Лазебная уволена с поста министра соцполитики : ГолосUA 15:46
- Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : Вечерние Вести 15:45
- Рада поддержала увольнение Лазебной с должности министра соцполитики : УНИАН 15:44
- Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : Українська правда 15:40
- Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики : Версии.com 15:39
- Рада согласовала отставку Лазебной с поста главы Минсоцполитики : Парламент.UA 15:39
- Рада отправила в отставку министра социальной политики Лазебну : Українські національні новини 15:38
- Рада уволила Лазебную с поста министра социальной политики : Хвиля 15:36
- Выполняя просьбу: Рада уволила министра соцполитики Лазебную : Depo 15:33
- За - 277 нардепов: Рада уволила главу Минсоцполитики Лазебную : DsNews 15:33
- 18.07.22 15:16 Рада согласовала отставку Лазебной с должности министра социальной политики : Цензор.Нет 15:32
- Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : MY.UA 15:31
- 15:01 18.07.2022 Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики Украины - нардеп Железняк : Интерфакс-Україна 15:30
- Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики : 24 канал 15:30
- Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности Министра социальной политики Украины : Судебно-юридическая газета 15:29
- Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : Укринформ 15:16
- Верховная Рада утвердила отставку министра соцполитики Лазебной : Страна.ua 15:16
- Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики : РБК-Україна 15:16
- Рада освободила Лазебную от должности министра соцполитики : Вести.ua 15:14
- Рада отправила Лазебную в отставку с должности министра соцполитики : Український Бізнес Ресурс 15:13
- Верховная Рада отправила в отставку министра соцполитики Лазебную. Когда назначат преемника? : UATV 15:13
- Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : Слово і Діло 15:11