Рада в первом чтении поддержала закон о лицах, не подлежащих мобилизации (24)

Українська правда 2022.07.18 16:10

"Украинская правда" - Понедельник, 18 июля 2022, 15:54 ПРИЗЫВНИКИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект N 7481 о расширении перечня людей, не подлежащих призыву во время мобилизации, речь идет о тех, чьи родные погибли на войне с Россией. Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram Детали: За соответствующее решение проголосовали 298 народных избранников.