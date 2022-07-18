Рада в первом чтении поддержала закон о лицах, не подлежащих мобилизации (24)

- 18:18 / 18.07.2022 Рада расширила список лиц, которые не подлежат мобилизации : Багнет 18:31
- Рада поддержала расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации : Деловая Одесса 18:30
- ВР приняла за основу проект о расширении перечня лиц, освобождаемых от призыва во время мобилизации. Но выехать со страны они все равно не смогут : Бессарабия Информ 18:17
- Рада заборонила заклик на військову службу родичів загиблих та зниклих безвісти на війні проти РФ : Антикор.com.ua 18:11
- В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву: кого касается : Главред 18:06
- Рада поддержала расширение перечня граждан, которые не подлежат призыву : Главком 17:35
- Рада расширила перечень лиц, не подлежащих мобилизации : Fin.org.ua 17:34
- 18.07.2022 в 17:30 Рада поддержала в первом чтении освобождение от мобилизации родственников погибших на войне : InfoResist.org 17:30
- Рада расширила перечень лиц, не подлежащих мобилизации : Укрудпром 17:13
- Рада поддержала в первом чтении освобождение от мобилизации родственников погибших в бою : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- Июль, 18 в 17:01 В Украине хотят освободить от мобилизации некоторые категории людей: кого это будет касаться : ICTV Факти 17:06
- Рада поддержала расширение списка лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации : Факти 17:04
- Рада в первом чтении проголосовала за освобождение от призыва родственников погибших на войне : Новое Время 17:01
- В Украине хотят освободить от призыва во время мобилизации еще одну категорию населения : GlavPost.Com 16:33
- ВР планирует освободить от призыва людей, потерявших родных из-за войны с россией : MY.UA 16:31
- В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации : Фраза.ua 16:31
- ВР планирует освободить от призыва людей, потерявших родных из-за войны с россией : Укринформ 16:16
- Рада в первом чтении поддержала закон о лицах, не подлежащих мобилизации : Українська правда 16:10
- Родственники погибших на войне не будут подлежать призыву: ВР поддержала законопроект в первом чтении : 24 канал 16:00
- ВР предварительно поддержала расширение перечня людей, не подлежащих мобилизации : Слово і Діло 15:41
- В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации: о ком речь : РБК-Україна 15:31
- В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву: кого касается : MY.UA 15:31
- Расширение перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации: что решили в Раде : Судебно-юридическая газета 15:29
- Верховная Рада приняла за основу проект о расширении перечня лиц, освобождаемых от призыва во время мобилизации : Судебно-юридическая газета 15:29