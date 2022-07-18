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Фокус: Украина

Украинские военные взяли в плен командира российской ДРГ под Харьковом (27)

Online.ua 2022.07.18 17:06
18 июля, 17:03 Разведывательная группа ГУР МО в Харьковской области уничтожила ДРГ морской пехоты россиян и взяла в плен их командира. Источник: ГУР Минобороны Разведчики разбили вражескую ДРГ и взяли в плен российского командира Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области. Было обнаружено большое подразделение россиян, размещавшееся в разрушенных зданиях.
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