Нужны будущему Украины: названы профессии, представителей которых не будут призывать на военную службу (23)

Факти 2022.07.18 19:04

18:42 - 18 июля 2022 Юлия ЛУГОВАЯ, "ФАКТЫ" Верховная Рада, запретившая взыскание долгов за коммунальные услуги в период действия военного положения, приняла в первом чтении законопроект об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно- педагогическим и педагогическим работникам (зарегистрирован за No. 7352). Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.