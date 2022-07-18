Нужны будущему Украины: названы профессии, представителей которых не будут призывать на военную службу (23)

- 18 июля 2022 21:15 Рада расширила список освобожденных от мобилизации и запретила взимать долги за коммуналку : Klymenko Time 21:44
- 18 липня 2022 21:15 Рада розширила список звільнених від мобілізації та заборонила стягувати борги за комуналку : Klymenko Time 21:44
- Верховная Рада Украины приняла два закона, в которых говорится об отсрочке от призыва на службу для некоторых лиц во время мобилизации : Перший Міський Криворізький 20:06
- Их призывать не будут: Рада освободила от мобилизации две категории украинцев : Hyser 19:36
- Рада проголосовала за отсрочку от призыва для педагогов и ученых : Fin.org.ua 19:34
- Нужны будущему Украины: названы профессии, представителей которых не будут призывать на военную службу : Факти 19:04
- Рада проголосовала за отсрочку от призыва для педагогов и ученых : Укрудпром 18:43
- Педагоги и ученые получат отсрочку от призыва в украинскую армию : Парламент.UA 18:39
- Июль, 18 в 17:36 Рада поддержала отсрочку от призыва педагогов и ученых : ICTV Факти 18:06
- 18.07.22 17:51 Право на отсрочку от призыва во время мобилизации получат педагоги и ученые, - законопроект : Цензор.Нет 18:02
- Мобилизация: Рада дала некоторым украинцам право на отсрочку : From-UA.com 17:35
- Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу - Шуляк : Судебно-юридическая газета 17:29
- В Днепре ученых, педагогов и родственников погибших на фронте освободят от мобилизации : Новости Днепра 17:23
- В Украине еще одна категория граждан получит отсрочку от призыва: кто избежит мобилизации : УНИАН 17:14
- Педагоги и ученые могут получить отсрочку от призыва - законопроект поддержан в первом чтении : Слово і Діло 17:11
- Ученые и педагоги получат отсрочку от призыва : ТСН.ua 16:46
- Рада хочет отсрочить призыв на военную службу преподавателям вузов и колледжей : Укринформ 16:46
- Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу : ПрессОрг24 16:44
- Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу : РБК-Україна 16:31
- Рада поддержала отсрочку от призыва педагогов и ученых в первом чтении : Новое Время 16:31
- Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу : 24 канал 16:30
- Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу: парламент принял законопроект за основу : Судебно-юридическая газета 16:29
- Ученых и педагогов не будут призывать на военную службу : Українські національні новини 15:38