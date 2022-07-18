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Нужны будущему Украины: названы профессии, представителей которых не будут призывать на военную службу

Нужны будущему Украины: названы профессии, представителей которых не будут призывать на военную службу (23)

Факти 2022.07.18 19:04
18:42 - 18 июля 2022 Юлия ЛУГОВАЯ, "ФАКТЫ" Верховная Рада, запретившая взыскание долгов за коммунальные услуги в период действия военного положения, приняла в первом чтении законопроект об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно- педагогическим и педагогическим работникам (зарегистрирован за No. 7352). Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
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