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"Важный фактор - своевременное прибытие HIMARS": Залужный рассказал, что удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта (18)

Телеканал "Дом" 2022.07.18 22:42
Сегодня в 22:26 Первоисточник: Телеканал "Дом" Валерий Залужный. Фото: Facebook Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, информирует "Дом". "Поддерживаю диалог с главой объединенного комитета начальников штабов США
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