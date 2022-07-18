"Важный фактор - своевременное прибытие HIMARS": Залужный рассказал, что удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта (18)

- 18.07.2022 в 22:37 Залужный в разговоре с Милли: Нам удалось стабилизировать ситуацию, она полностью контролируемая : InfoResist.org 22:45
- "Рамштайн-4": Залужный и генерал Мили синхронизировали запросы украинской стороны : ПрессОрг24 22:44
- Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором стали РСЗО HIMARS : UA-Футбол 22:43
- "Важный фактор - своевременное прибытие HIMARS": Залужный рассказал, что удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта : Телеканал "Дом" 22:42
- "Нам удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Она сложная, но контролируемая", - Залужный : Преступности.нет 22:39
- Залужный заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на фронте : КП в Украине 22:15
- Залужный прокомментировал текущую ситуацию на фронте : УНИАН 22:14
- Не без HIMARS: Залужный заявил о стабилизации на фронте : DsNews 22:03
- Помогли HIMARS. Ситуацию на фронте удалось стабилизировать - Залужный : Новое Время 22:01
- Залужный рассказал о важной роли HIMARS : MY.UA 22:01
- "Мы стабилизировали ситуацию" - Залужный рассказал генералу США о ситуации на фронте : Gazeta.ua 21:45
- Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, она полностью контролируема : Українська правда 21:40
- "Рамштайн-4": Залужный и генерал Мили синхронизировали запросы украинской стороны : Українські національні новини 21:38
- Залужный: Благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте : ЛІГАБізнесІнформ 21:37
- "Нам удалось стабилизировать ситуацию" - Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный : Footboom.com 21:35
- 18.07.22 21:00 Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором этого стало прибытие систем HIMARS, - Залужный - Милли : Цензор.Нет 21:32
- 21:09 18.07.2022 Залужный в разговоре с Милли: Нам удалось стабилизировать ситуацию, она полностью контролируемая : Интерфакс-Україна 21:30
- ВСУ удалось стабилизировать ситуацию благодаря HIMARS, - Залужный : Хвиля 21:06