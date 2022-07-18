"Важный фактор - своевременное прибытие HIMARS": Залужный рассказал, что удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта (18)

Телеканал "Дом" 2022.07.18 22:42

Сегодня в 22:26 Первоисточник: Телеканал "Дом" Валерий Залужный. Фото: Facebook Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, информирует "Дом". "Поддерживаю диалог с главой объединенного комитета начальников штабов США