Жара накроет Украину: когда ожидать повышения температуры до +32 градусов (1)

MY.UA 2022.07.19 00:01

18 июля, 20:48 Новость на украинском Потеплеет с середины недели. В выходные, 23-24 июля, в Украину вернется настоящее лето. Однако погода в Украине в начале недели будет умеренно прохладной, особенно на западе и севере страны, где ожидается +23 градуса. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Первыми жару почувствуют жители западных и некоторых южных областей, где столбики термометров поднимутся до +30°.