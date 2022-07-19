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Жара накроет Украину: когда ожидать повышения температуры до +32 градусов

Жара накроет Украину: когда ожидать повышения температуры до +32 градусов (1)

MY.UA 2022.07.19 00:01
18 июля, 20:48 Новость на украинском Потеплеет с середины недели. В выходные, 23-24 июля, в Украину вернется настоящее лето. Однако погода в Украине в начале недели будет умеренно прохладной, особенно на западе и севере страны, где ожидается +23 градуса. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Первыми жару почувствуют жители западных и некоторых южных областей, где столбики термометров поднимутся до +30°.
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2022.07.19 (1)

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