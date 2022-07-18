ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС - Генштаб о ситуации на Донбассе (1)

MY.UA 2022.07.18 19:01

18 июля, 15:48 Новость на украинском В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе. На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 июля. На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение