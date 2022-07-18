ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС - Генштаб о ситуации на Донбассе (1)

MY.UA 2022.07.18 19:01
18 июля, 15:48
Новость на украинском
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на
Донбассе.
На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских
позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также
наносят авиаудары.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 июля.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение
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