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ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС - Генштаб о ситуации на Донбассе

ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС - Генштаб о ситуации на Донбассе (1)

MY.UA 2022.07.18 19:01
18 июля, 15:48 Новость на украинском В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе. На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 июля. На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение
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2022.07.19 (1)

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