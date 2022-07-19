Fitch снизило рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" (18)

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- Агентство Fitch снизило рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" : Судебно-юридическая газета 09:29
- Fitch понизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" : Слово і Діло 09:11
- Fitch снизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" : УП: Економічна правда 09:04
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