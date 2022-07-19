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Fitch снизило рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта"

Fitch снизило рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" (18)

Антирейд 2022.07.19 10:10
19.07.2022 - 09:20 от Roman Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C в RD (ограниченный дефолт). Отмечается, что после окончания 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 по выплате купона по еврооблигациям 2027 Fitch снизило рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" с С. 29 июня Министерство финансов, Совет министров и Нацбанк Беларуси совместно
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