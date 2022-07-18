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Суд арестовал экс-председателя крымской СБУ, работавшего на спецслужбы рф

Суд арестовал экс-председателя крымской СБУ, работавшего на спецслужбы рф (1)

Преступности.нет 2022.07.18 21:09
18.07.2022 20:46 Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Напомним, что речь идет об экс-главе управления СБУ в АР Крым Олеге Кулиниче, подозреваемом в государственной измене и пособничестве в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.
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2022.07.19 (1)

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