Суд арестовал экс-председателя крымской СБУ, работавшего на спецслужбы рф (1)

Преступности.нет 2022.07.18 21:09

18.07.2022 20:46 Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Напомним, что речь идет об экс-главе управления СБУ в АР Крым Олеге Кулиниче, подозреваемом в государственной измене и пособничестве в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.