Суд арестовал экс-председателя крымской СБУ, работавшего на спецслужбы рф (1)

Преступности.нет 2022.07.18 21:09
18.07.2022 20:46
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему
сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Напомним, что речь идет об экс-главе управления СБУ в АР Крым Олеге
Кулиниче, подозреваемом в государственной измене и пособничестве в передаче
иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.
СПЕЦСЛУЖБА, ПОСОБНИЧЕСТВО, КУЛИНИЧ, СТРАЖ, ФИГУРАНТ, КРЫМ, Кулинича
, Кулинич
, Украина
, Россия
, Крым