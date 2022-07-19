В сторону Запорожья направляется техника и тысяча военных РФ - мэрия (29)

2022.07.19 (29)2022.07.18 (2) →
- Около 1 тысячи военных РФ выдвинулись в сторону Запорожья: Петр Андрющенко рассказал детали : НБН 16:08
- Колонны с техникой оккупантов движутся в сторону Запорожья - горсовет Мариуполя : Слово і Діло 15:11
- Россияне вышли из Донецкой области для атаки на новом направлении: куда направились около тысячи вояк : Politeka 15:10
- Около 1000 россиян с техникой двинулись в сторону Запорожья - мэрия Мариуполя : ЛІГАБізнесІнформ 15:07
- Июль, 19 в 14:45 В сторону Запорожья выдвинулись колонны российских военных - Андрющенко : ICTV Факти 15:06
- Армия РФ второй раз за день обстреляла Краматорск - есть погибшие : Online.ua 15:06
- Россияне вышли из Донецкой области для атаки на новом направлении: куда направились около тысячи вояк : MY.UA 15:01
- Почти тысяча оккупантов отправились в сторону Запорожья: большинство - молодые военные : 24 канал 15:00
- Около тысячи оккупантов с техникой движутся в сторону Запорожья, - горсовет Мариуполя : РБК-Україна 14:46
- Тысяча военных РФ и колонны техники отправились в сторону Запорожья - советник мэра Маруиполя : Главред 14:35
- Около тысячи российских военных двинулись в направлении Запорожья из Донбасса, - советник мэра Мариуполя : Еспресо TV 14:34
- В сторону Запорожья направляется техника и тысяча военных РФ - мэрия : Голос Запорожья 14:33
- На Запорожье двинула большая колонна вражеской техники с тысячей военных : Фраза.ua 14:31
- Под Мариуполем колонна из тысячи оккупантов выдвинулась в сторону Запорожья - советник мэра : Новое Время 14:16
- В сторону Запорожья направляется техника и тысяча военных РФ - мэрия : SkyNewsZP 14:04
- Оккупанты от границы Донецкой области отправились в сторону Запорожья - Андрющенко : SkyNewsZP 14:04
- В сторону Запорожья движется российская техника, - мэрия Мариуполя : DsNews 14:03
- 19.07.22 13:44 Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко : Цензор.Нет 14:02
- Приблизительно тысячи оккупантов отправились в сторону Запорожья - Андрющенко : ПрессОрг24 13:44
- Примерно тысяча оккупантов отправилась в сторону Запорожья - Андрющенко : ПрессОрг24 13:44
- Приблизительно тысячи оккупантов отправились в сторону Запорожья - Андрющенко : Українські національні новини 13:38
- Колонна техники поехала на Запорожье из Донецкой области, - Андрющенко : Inform.zp.ua 13:37
- Около тысячи военных: колонна россиян выдвинулась в сторону Запорожья, - Андрющенко : Hyser 13:36
- 12:53 19.07.2022 Колонны почти из 1 тыс. оккупантов выдвинулись в сторону Запорожья - советник мэра Мариуполя : Интерфакс-Україна 13:31
- В сторону Запорожья движется вражеская техника и тысяча военных - Андрющенко : MY.UA 13:16
- В сторону Запорожской области движется колонна, в которой порядка 1 тысячи военных рф - советник мэра : ZаБор 12:46
- Россия перебрасывает в сторону Запорожья колонны с вражеской техникой : Gazeta.ua 12:45
- В сторону Запорожья движется вражеская техника и тысяча военных - Андрющенко : Укринформ 12:32
- В сторону Запорожья двинулись около тысячи оккупантов - советник мэра Мариуполя : УНИАН 12:14