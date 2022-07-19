В сторону Запорожья направляется техника и тысяча военных РФ - мэрия (29)

SkyNewsZP 2022.07.19 14:04

19.07.2022 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что утром 19 июля было зафиксировано прохождение в сторону Запорожья колонн вражеской техники и около тысячи военных РФ. "Фиксируем, что российские военные, около одной тысячи, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром отправились колоннами в направлении Запорожья", - отметил он.