Венедиктова дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию (6)

2022.07.19 (6)2022.07.18 (165) →
- Кадровая ревизия: Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ : Одесский Наблюдатель 00:57
- Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ - подробности от Зеленского : Телеканал "Дом" 00:42
- Июль, 18 в 23:47 Теневая война вокруг Зеленского: иноСМИ проанализировали, что значит отстранение Баканова и Венедиктовой : ICTV Факти 00:06
- Кадровая ревизия: Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ : Odessa Online 00:05
- В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова : УП Європейська правда 00:04
- В Евросоюзе намекнули Зеленскому на неконституционность "отстранения" Венедиктовой : Еспресо TV 00:04