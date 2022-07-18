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Фокус: Украина

Венедиктова дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию

Венедиктова дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию (6)

Страна.ua 2022.07.18 20:31
20:24, сегодня Ирина Венедиктова не намерена уходить с поста генпрокурора "по собственному желанию". Фото: Facebook Еще один вывод, который можно сделать из комментария Ирины Венедиктовой по поводу ее отстранения, это то, что она не хочет увольняться "по собственному" и предлагает Владимиру Зеленскому самому подать представление на ее увольнение с поста генерального прокурора. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны".
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2022.07.19 (6)

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