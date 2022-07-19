Венедиктова дала зрозуміти, що не хоче звільнятися за власним бажанням (8)

Антикор.com.ua 2022.07.18 21:12

Еще один вывод, который можно сделать из комментария Ирины Венедиктовой по поводу ее отстранения, это то, что она не хочет увольняться "по собственному" и предлагает Владимиру Зеленскому самому подать представление на ее увольнение с поста генерального прокурора. "Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам", - написала Венедиктова.