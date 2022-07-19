10:27 19.07.2022 Конкурсная комиссия по избранию главы САП собралась во вторник после полугодовой паузы (35)

2022.07.19 (35)2022.07.18 (1) →
- Конкурсная комиссия назвала нового руководителя САП : From-UA.com 13:05
- Конкурсная комиссия определилась с новым руководителем САП : Gazeta.ua 12:45
- Комиссия утвердила детектива НАБУ Клименко победителем в конкурсе на руководителя САП, но оставила лазейку для затягивания его назначения : Центр журналистских расследований 12:40
- Клименко Александр : Парламент.UA 12:39
- Конкурсная комиссия объявила нового руководителя САП : Главком 12:35
- Конкурсная комиссия определилась с новым руководителем САП: им станет Александр Клименко : УП: Економічна правда 12:34
- Конкурсная комиссия утвердила главу САП : Finance.UA 12:29
- Клименко утвержден в должности главы САП - что известно о новом руководителе : СтопКор 12:28
- Конкурсная комиссия наконец определилась с новым руководителем САП: что известно об Александре Клименко : Бессарабия Информ 12:17
- Конкурсная комиссия объявила руководителя САП : Вести.ua 12:14
- Комиссия утвердила результаты конкурса на пост главы САП. О важности шага регулярно говорили в США : UA-Футбол 12:13
- Конкурсная комиссия утвердила Клименко новым руководителем САП : Український Бізнес Ресурс 12:13
- Комиссия определила победителя конкурса на главу САП, им стал Александр Клименко : Прямий канал 12:12
- Конкурсная комиссия определилась с новым руководителем САП: им станет Александр Клименко : Українська правда 12:10
- Новым главой САП станет Александр Клименко : Odessa Online 12:05
- Конкурс на руководителя САП: комиссия объявила победителем Александра Клименко : Укринформ 12:01
- Комиссия объявила руководителя САП: что известно о нем : ТСН.ua 12:01
- Конкурсная комиссия утвердила Клименко руководителем САП : КП в Украине 12:00
- 11:19 19.07.2022 Комиссия утвердила решение об определении детектива НАБУ Клименко победителем в конкурсе на руководителя САП, подает документы в Офис генпрокурора : Интерфакс-Україна 12:00
- Конкурсная комиссия утвердила назначение Александра Клименко новым главой САП : Страна.ua 11:46
- Комиссия утвердила победителя конкурса на должность руководителя САП : Слово і Діло 11:41
- 11:27 19.07.2022 Комиссия утвердила Александра Клименко победителем конкурса на должность главы САП : Петр и Мазепа 11:39
- Комиссия утвердила Клименко победителем конкурса в САП. Но его назначать могут долго - ЦПК : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- Июль, 19 в 11:26 Комиссия утвердила победителя конкурса на руководителя САП: им стал детектив НАБУ Клименко : ICTV Факти 11:36
- 19.07.2022 11:27 В Украине определились с победителем конкурса на главу САП. Ждут решения генпрокурора : ДонПресс 11:33
- 19.07.22 11:25 Новым главой САП станет Александр Клименко : Цензор.Нет 11:32
- Комиссия определила победителя конкурса на главу САП, далее решение за генпрокурором : РБК-Україна 11:31
- Началось заседание комиссии по избранию главы САП : MY.UA 11:31
- Комиссия утвердила Александра Клименко главой САП : 24 канал 11:30
- 19.07.2022 в 11:19 Комиссия наконец-то утвердила Клименко главой САП : InfoResist.org 11:30
- Конкурсная комиссия утвердила Клименко руководителем САП : Новое Время 11:16
- Конкурсная комиссия объявила руководителя САП : УНИАН 11:14
- 10:27 19.07.2022 Конкурсная комиссия по избранию главы САП собралась во вторник после полугодовой паузы : Интерфакс-Україна 10:45
- Началось заседание комиссии по назначению главы САП : РБК-Україна 10:31
- Началось заседание комиссии по назначению главы САП : FinOboz 10:29