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Фокус: Украина

10:27 19.07.2022 Конкурсная комиссия по избранию главы САП собралась во вторник после полугодовой паузы (35)

Интерфакс-Україна 2022.07.19 10:45
Конкурсная комиссия по выборам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) собралась во вторник на заседание в онлайн-режиме, как ожидается, члены комиссии могут утвердить кандидатуру ранее победившего на конкурсе детектива НАБУ Александра Клименко. Открывая заседание, глава комиссии Катерина Коваль сообщила, что кворум для заседания есть. В понедельник, 18 июля заместитель руководителя Офиса президента Андрей
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2022.07.19 (35)

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